Севастопольский филиал МГУ перейдет на «удаленку» до 22 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Филиал МГУ имени Ломоносова в Севастополе переходит на дистанционное обучение со следующей недели. Соответствующий приказ опубликован на сайте университета.

- Реализовать основные образовательные программы с 7 по 22 февраля 2022 года с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, - уточняется в документе.

Стоит отметить, что обучение будет проходить с помощью специализированного портала дистанционной поддержки образовательного процесса. Вход на портал будет доступен для студентов на сайте университета.

Напомним, ранее стало известно о переходе на «удаленку» ведущего вуза Крыма - КФУ. На дистанционный формат обучения Крымский федеральный университет перешел с сегодняшнего дня, 31 января. Планируется, что к очной форме обучения студенты вернутся 20 февраля этого года.

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