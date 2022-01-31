В Симферополе пропал худощавый мужчина с голубыми глазами

Андрей Смирнов. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В Симферополе родственники уже второй месяц ищут 57-летнего мужчину. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», симферополец бесследно исчез в ноябре 2021 года.

- Пропал Смирнов Андрей Викторович, 57 лет (1964 года рождения), город Симферополь, Республика Крым. С ноября 2021 года нет достоверной информации о его местонахождении, - говорится в сообщении.

Приметы мужчины: рост 165 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы с проседью, голубые глаза.

В чем был одет мужчина, достоверно не известно.

Всех, кто располагает информацией о мужчине, просят сообщить по тел: 8(800) 700-54-52 или 112. Звонки бесплатные.

Напомним, что волонтеры продолжают искать 54-летнего жителя Керчи Андрея Панова и 25-летнюю Елизавету Шафрановскую из Ялты.

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