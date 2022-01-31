В Севастополе от ковида привились более 90 подростков

Ревакцинировались уже 60 тысяч человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Севастополе от коронавируса вакцинировался уже 91 подросток. Об этом заявил директор севастопольского депздрава Виталий Денисов в ходе аппаратного совещания.

- У нас идет вакцинация по детям. На сегодняшний день у нас вот 91 ребенок привит. Ревакцинация идет. Вакцина вся в наличии есть. Более 60 тысяч человек уже ревакцинировались, - отметил Виталий Денисов.

По словам главы севастопольского департамента здравоохранения, все пункты вакцинации в городе на данный момент работают, резервы не снимаются.

Напомним, вакцину «Спутник М», которой можно прививать подростков от 12 до 17 лет, в Севастополь привезли в прошлый вторник. Тогда в медучреждения города было доставлено 480 доз препарата.

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