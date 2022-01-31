В Симферополе и Севастополе 1 февраля частично отключат свет

Свет пропадет временно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
1 февраля отдельные районы Симферополя и Севастополя на несколько часов останутся без света. Причина перебоев с подачей электричества - ремонтные работы.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
улица Дзюбанова, 4-36 (чет), 1/6 -39 (нечет);
улица Гоголя, 68-88 (чет), 71-83 (нечет), 103, 105;
улица Павленко, 13-17 (нечет);
пер. Дзюбанова, 2-6 (чет);
улица Проездная, 32, 34;
улица Спера, 2, 18, 20, 5-33/35 (нечет);
улица Герцена, 2/13;
улица Жигалиной, 2-16а (чет), 1-19 (нечет);
улица Калинина, 33, 42-68 (чет), 47-61 (нечет);
улица Рабочая, 2-16/19 (чет), 1-13 (нечет);
улица Геническая, 1-4; улица Кубанская, 2;
улица Самохвалова, 2-8 (чет), 1-35 (нечет);
проспект Победы, 290-312 (чет), 211-243 (нечет);
пр. Победы/улица Самохвалова, 233;
улица Таманская, 2-32 (чет), 1-27 (нечет);
улица Волочаевская, 76, 45-55 (нечет);
улица Сергей Лазо, 3;
улица Полюсная, 6-36 (чет), 1-15 (нечет);
улица Хабаровская, 2-28 (чет), 1-23 (нечет);
микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Энергия», «Урожай», «Степное»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 10.00 до 14.00
село Павловка: переулок Родниковский 2-18,1-19; переулок Лебединый 8-А,10-А,6,10-14,18-22,1-3,2,8,7; переулок Зернистый 4-6,1; улица Спортивная 2-6,1-11; улица Родниковская 58-60,58-а,60-б,60-а,62-74,41-А,35-37,41-45,73,77,44-58,11-31; улица КСП «Красный Октябрь» 487
с 9.00 до 17.00
переулок Рудничный 12-16;
улица Морской Пехоты 2-12,3-11;
улица Мраморная 2;
улица Ситникова 4-12,1-11;
улица Драпушко 1, 16,24;
про. Квартальный 17-А,5-17;
улица Василия Жукова 48,52-84;
проезд Рудничный 2-10,1,11-19
с 10.00 до 15.00
село Терновка: улица Королева,1-3,9; улица Молодежная 34; улица Садовая 14-60,71-А,15-69; КСП Память Ленина кад.186,190
с 9.00 до 13.00
Балка Бермана ТСН Динамо-1
с 8.00 до 17.00
Инкерман (ООО «СПЗП «Крымвторцветмет»)
улица Буряка 9;
улица Михайловская 12, 5,9,13-а,17-б;
улица Громова 42, 23,31;
улица Якорная 12, 1-а
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