В Симферополе и Севастополе 1 февраля частично отключат свет

Свет пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 февраля отдельные районы Симферополя и Севастополя на несколько часов останутся без света. Причина перебоев с подачей электричества - ремонтные работы.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

улица Дзюбанова, 4-36 (чет), 1/6 -39 (нечет);

улица Гоголя, 68-88 (чет), 71-83 (нечет), 103, 105;

улица Павленко, 13-17 (нечет);

пер. Дзюбанова, 2-6 (чет);

улица Проездная, 32, 34;

улица Спера, 2, 18, 20, 5-33/35 (нечет);

улица Герцена, 2/13;

улица Жигалиной, 2-16а (чет), 1-19 (нечет);

улица Калинина, 33, 42-68 (чет), 47-61 (нечет);

улица Рабочая, 2-16/19 (чет), 1-13 (нечет);

улица Геническая, 1-4; улица Кубанская, 2;

улица Самохвалова, 2-8 (чет), 1-35 (нечет);

проспект Победы, 290-312 (чет), 211-243 (нечет);

пр. Победы/улица Самохвалова, 233;

улица Таманская, 2-32 (чет), 1-27 (нечет);

улица Волочаевская, 76, 45-55 (нечет);

улица Сергей Лазо, 3;

улица Полюсная, 6-36 (чет), 1-15 (нечет);

улица Хабаровская, 2-28 (чет), 1-23 (нечет);

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Энергия», «Урожай», «Степное»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 10.00 до 14.00

село Павловка: переулок Родниковский 2-18,1-19; переулок Лебединый 8-А,10-А,6,10-14,18-22,1-3,2,8,7; переулок Зернистый 4-6,1; улица Спортивная 2-6,1-11; улица Родниковская 58-60,58-а,60-б,60-а,62-74,41-А,35-37,41-45,73,77,44-58,11-31; улица КСП «Красный Октябрь» 487

с 9.00 до 17.00

переулок Рудничный 12-16;

улица Морской Пехоты 2-12,3-11;

улица Мраморная 2;

улица Ситникова 4-12,1-11;

улица Драпушко 1, 16,24;

про. Квартальный 17-А,5-17;

улица Василия Жукова 48,52-84;

проезд Рудничный 2-10,1,11-19

с 10.00 до 15.00

село Терновка: улица Королева,1-3,9; улица Молодежная 34; улица Садовая 14-60,71-А,15-69; КСП Память Ленина кад.186,190

с 9.00 до 13.00

Балка Бермана ТСН Динамо-1

с 8.00 до 17.00

Инкерман (ООО «СПЗП «Крымвторцветмет»)

улица Буряка 9;

улица Михайловская 12, 5,9,13-а,17-б;

улица Громова 42, 23,31;

улица Якорная 12, 1-а

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