Несколько улиц Ялты останутся без воды на весь день

Без воды жители Ялты останутся с 9 до 17 часов
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Ялте завтра, 1 февраля, без воды останутся десятки крупных улиц. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Южного берега Крыма».
Так, без воды останутся четыре основные улицы поселка Отрадное.
В связи с ремонтными работами возможна приостановка холодного водоснабжения ориентировочно с 9 до 17 часов, - говорится в сообщении.
Речь идет об улицах Отрадная, Лазурная, Лавандовая и шоссе Дражинского.
Также с 9 до 17 часов из-за ремонтных работ воды не будет на улицах Ореховая, Ленинграская, Садовая и Загородняя.
В это же время без воды останутся жители улиц Свердлова, Мухина, Дзержинского, а также Бакунинского проезда, Видового проезда и переулка Свердлова.
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