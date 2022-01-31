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Общество31 января 2022 17:28

Несколько улиц Ялты останутся без воды на весь день

Отключение связано с проведением ремонтных работ
Ирина ГЕРЦ
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Без воды жители Ялты останутся с 9 до 17 часов

Без воды жители Ялты останутся с 9 до 17 часов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ялте завтра, 1 февраля, без воды останутся десятки крупных улиц. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Южного берега Крыма».

Так, без воды останутся четыре основные улицы поселка Отрадное.

В связи с ремонтными работами возможна приостановка холодного водоснабжения ориентировочно с 9 до 17 часов, - говорится в сообщении.

Речь идет об улицах Отрадная, Лазурная, Лавандовая и шоссе Дражинского.

Также с 9 до 17 часов из-за ремонтных работ воды не будет на улицах Ореховая, Ленинграская, Садовая и Загородняя.

В это же время без воды останутся жители улиц Свердлова, Мухина, Дзержинского, а также Бакунинского проезда, Видового проезда и переулка Свердлова.

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