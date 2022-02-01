Погода на 1 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: потеплеет до плюс 9 градусов

В Крымских горах существует угроза схода снежных лавин. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 февраля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. Потеплело, поэтому в Крымских горах существует угроза схода снежных лавин.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +7…+9°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +4…+7°, юго-восточный ветер 3-10 м/с. Облачно.

В Евпатории +4…+7°, южный ветер 6-11 м/с. Облачно, небольшой дождь.

В Керчи +1…+7°, юго-западный ветер 7-11 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии 0…+8°, юго-западный ветер 7-14 м/с. Малооблачно.

В Черноморском +3…+8°, юго-западный ветер 3-11 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое 0…+8°, скорость юго-западного ветра 4-10 м/с. Переменная облачность. Вода в Черном море +4…+9°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50