В Севастополе переведут людей «старшего» возраста на «удаленку» и ограничат заполняемость кинозалов

Фото: пресс-служба правительства города Севастополь

В Севастополе ужесточили ковидные ограничения. Как стало известно в ходе аппаратного совещания в правительстве, такие меры связаны с резким ростом заболеваемости.

Как уточнили в пресс-службе правительства Севастополя, ограничения будут касаться в первую очередь сокращения заполняемости помещений. Таким образом, в кинозалах, театрах, цирке и на концертных площадках смогут одновременно находиться не более 50% зрителей от общей вместимости зала. Ранее эта цифра равнялась 70%.

Кроме того, работодателей обяжут перевести всех сотрудников старше 60 лет на «удаленку». Причем, данная мера будет введена для всех, вне зависимости от того, вакцинирован сотрудник или нет.

На дистанционный режим работы переведут и организации, предоставляющие государственные и иные услуги в помещениях госорганов. Исключения составят регистрация и расторжение брака, но при условии, что дата этих мероприятий была назначена заранее и ее невозможно перенести. Также в очном формате можно будет получить свидетельства о рождении и смерти.

Как отметил губернатор Михаил Развожаев, коронавирусная инфекция продолжит распространяться, но ее масштабы следует сократить насколько это возможно. Заболеваемость выросла чуть более, чем в два раза, причем, наибольшее количество заболевших - люди «старшего» возраста.

- Мы изучили опыт других регионов и посмотрели, что может сегодня повлиять на ситуацию, - цитирует пресс-служба правительства Михаила Развожаева.

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