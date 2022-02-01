Часть Симферополя и пригород останутся без воды 1 февраля

Воды временно не будет из-за ремонтных работ Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Часть Симферополя и Симферопольского района останутся без воды 1 февраля, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, с 08.00 до 17.00 воды не будет по адресам: Евпаторийское шоссе, 20, село Мирное: улица Луговая, переулок Луговой, а также прилегающие улицы и переулки. Ограничения связаны с работами по выносу сетей водоснабжения с частной территории.

Также краны будут сухими с 10.00 до 17.00 в селах Грушевое и Молодежное. Временные неудобства вызваны работами на НС Грушевое.

Напомним, из-за плановых ремонтных работ 1 февраля также останутся без воды несколько улиц Ялты.

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