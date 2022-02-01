«Вот это занесло»: канатная станция на Ай-Петри утонула в снегу

На плато много снега. Фото: Андрей Бачурин/VK
На Крымский полуостров ежедневно с небес обрушиваются мегатонны замершей влаги.
Если в прибрежной зоне снежный покров относительно быстро тает, превращаясь в воду, то в Крымских горах ситуация иная.
Плато Ай-Петри утопает в шикарных белоснежных сугробах.
Сотрудники канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри», вооружившись лопатами, пробивают тоннели в плотном снегу:
- Вот это занесло! Жесть!
Хрупкие снежинки природа спрессовала в пласт, толщина которого достигает двух с хвостиком метров.
Остается напомнить, что проезд на плато Ай-Петри перекрыт до 1 марта. Власти таким образом решили уберечь любителей активного зимнего отдыха от различных неприятностей, в том числе схода снежных лавин.
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