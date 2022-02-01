Еще 52 тонны реагента высыпали на дороги Симферополя

Тонны реагента высыпают на дороги столичного города ежедневно

В Симферополе сохраняются по-настоящему зимние снежные дни. За городом в непогоду продолжают ухаживать более 200 дворников, которые за последние сутки высыпали на местные дороги 52 тонны реагента.

- МБУ «Город» продолжает работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети Симферополя. Сегодня ночью противогололедной обработкой проезжей части занимались 10 комбинированных дорожных машин, - сообщили в пресс-службе местной администрации.

Вести более эффективную работу сотрудникам предприятия также помогает специальная техника: 11 грузовых машин и 3 трактора.

Ранее сообщалось, что на Ай-Петри закрыли проезд из-за угрозы схода лавин. Штормовое предупреждение объявлено до 2 февраля.

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