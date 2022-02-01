На въезде в Крым у россиянина нашли 4 килограмма бижутерии

Мужчина пытался провезти в Крым в тайнике автомобиля почти четыре килограмма бижутерии. Фото: Крымская таможня

На въезде в Крым у россиянина, который держал путь из Киева, нашли 3,8 килограмма бижутерии в специально оборудованном тайнике, сообщили в пресс-службе Крымской таможни.

Под обшивкой передней двери автомобиля 60-летний мужчина спрятал 160 пар сережек, цепочки с кулонами, броши, заколки и украшения для волос. На все эти ухищрения он пошел, чтобы не тратиться на таможенные платежи.

60-летнего гражданина России задержали в пункте пропуска Армянск. Фото: Крымская таможня

- Незадекларированные изделия мужчина спрятал в конструктивной полости своего автомобиля, под обшивкой передней двери. По словам мужчины, изделия он поместил в конструктивную полость еще до пересечения украинской границы, чтобы их не забрали, - говорится в сообщении.

В результате у россиянина изъяли не только бижутерию, но и машину. На него завели административное дело, а украшения вскоре отправили на экспертизу, чтобы оценить их стоимость.

Напомним, ранее таможенники не дали вывезти из Крыма старинные книги на Украину. Столетние издания являются культурной ценностью.

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