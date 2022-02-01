В здании администрации Керчи открылось кафе, где не надо показывать QR-коды

Администрация Керчи. Фото: Святослав Брусаков/Telegram

В здании керченской администрации возобновило работу кафе. Об этом написал в своем Telegram-канале глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

- Сегодня посетил кафетерий, проверил условия приготовления пищи, ознакомился с меню и блюдами, приготовленными поварами. Все по приемлемым ценам. Вкусно и доступно для всех желающих, - отметил Брусаков.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе администрации, вход в кафетерий свободный со стороны МФЦ, как для сотрудников, так и для посетителей, пока без предъявления QR-кодов.

Отметим, кафе в здании городской администрации не работало с конца марта прошлого года. Как пояснили в пресс-службе, из-за того, что «ушел подрядчик».

Интересно, что в марте 2021 года на одном из керченских интернет-ресурсов была опубликована информация о тараканах в столовой администрации города. На фото, приложенных к публикации, тараканы бегали по раздаточному окну, но сотрудники общепита на них не реагировали.

Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом с 17 января в Крыму вернули обязательное предъявление QR-кодов или сертификатов о вакцинации для посещения общественных мест.

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