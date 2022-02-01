Спасатели потушили условный пожар на водочном предприятии в Симферополе

Пожарно-тактическое учение состоялось на территории предприятия «Крымская водочная компания». Фото: 82.mchs.gov.ru

В Симферополе 31 января прошли первые в этом году пожарные учения по повышенному рангу сложности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым. Мероприятия были организованы на территории предприятия «Крымская водочная компания».

Всего в тушении условного пожара были задействованы от МЧС России 11 единиц специальной пожарной техники. Фото: 82.mchs.gov.ru

По замыслу, огонь охватил резервуары с горючим, цель - не только быстро потушить пожар, но и обеспечить слаженную работу всех экстренных служб экстренного и персонала.

- Сложность его тушения заключалась в быстром распространении пламени. Всего в тушении условного пожара были задействованы от МЧС России 11 единиц специальной пожарной техники и 41 человек личного состава, - говорится в сообщении.

Напомним, на минувших выходных в крымских селах сгорели два заброшенных дома. Пострадавших не было.

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