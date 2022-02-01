После 18 лет колонии сакчанин напал на мужчину с ножом

Сул приговорил сакчанина к новому сроку за нападение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Сак приговорили к 4 годам лишения свободы за нападение с ножом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

События очередного преступления мужчины, который до этого провел 18 лет в местах лишения свободы, относятся к январю 2021 года. В одной из комнат хостела в Саках между ним и другим постояльцем возник конфликт, который очень быстро перерос в драку.

- Подсудимый, взяв с тумбочки нож, нанес им оппоненту один удар область грудной клетки. С проникающим ножевым ранением потерпевший был госпитализирован в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении.

Личное дело агрессора пополнилось новым уголовным делом, в этот раз его приговорили к 4 годам заключения в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что жительница Симферополя проведет 5,6 лет в колонии за торговлю наркотиками. Девушка вела незаконный бизнес в Керчи.

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