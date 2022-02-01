Канатную дорогу на Ай-Петри закроют до мая

Фото: пресс-служба ООО «Стартинвест», канатная дорога «Мисхор - Ай-Петри»

Канатная дорога «Мисхор - Ай-Петри» с 15 февраля приостанавливает свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе оператора перевозок.

- Канатная дорога - это метеозависимый вид транспорта, и может не работать в период сильного ветра. Дорога возобновит перевозку пассажиров уже к майским праздникам, - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе «канатки», закрытие связано с проведением ежегодных плановых профилактических работ.

Ранее стало известно, что канатная дорога на Ай-Петри «утонула» в снегу - толщина снежного покрова достигала двух метров.

Напомним, проезд на Ай-Петри для легковых автомобилей закрыт до 1 марта. Движение прекращено в связи с угрозой схода снежных лавин, налипания мокрого снега и гололеда.

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