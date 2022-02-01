В Керчи ДПС устроила погоню за пьяным водителем

Содержание алкоголя в крови у парня превышало норму в 5 раз. Фото: скриншот из видео

Минувшей ночью ДПС пришлось устроить погоню за пьяным водителем легковушки, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Гонщик за рулем «Субару» не пожелал останавливаться после неоднократных предупреждений сотрудников ДПС. К счастью, из пешеходов никто не пострадал, а парня удалось задержать. Выяснилось, что покататься по вечернему городу подшофе решил 24-летний иногородний житель.

- Водитель на месте прошел освидетельствование на состояние опьянения, результат – 0,827 мг/л выдыхаемого воздуха, что выше нормы в 5 раз, - говорится в сообщении.

Авто изъяли, поместив на спецстоянку, а на его владельца завели административное дело.

Ранее сообщалось, что после 18 лет колонии сакчанин напал на мужчину с ножом. В этот раз он проведет в заключении 4 года.

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