В Крыму и Севастополе 1 февраля 2022 зафиксировали 1143 случая заражения коронавирусом

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму продолжает расти суточный прирост инфицированных коронавирусом. Недавно власти Севастополя в очередной раз ужесточили антиковидные ограничения: кинозалы, театры, цирк и концертные площадки вновь не могут быть заполнены более чем на 50%, а людей старше 60 лет переводят на дистанционную работу.

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Данные Минздрава РК

На территории Республики Крым за истекшие сутки зарегистрировали 639 случаев новой коронавирусной инфекции. Согласно данным Минздрава РК, всего с начала пандемии было выявлено 133 781 положительных на COVID-19.

- За истекшие сутки госпитализировано 85 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 51 818 человек, - говорится в сообщении.

Также за последние 24 часа 493 человека были выписаны из больниц с выздоровлением, с начала пандемии - 123 921.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За последние 24 часа в городе-герое выявили 504 новых случая заболевания COVID-19, всего с начала пандемии заболи 58 073 человека. Согласно данным Роспотребнадзора, за сутки было госпитализировано 57 человек и выписано 36 пациентов.

- На данный момент в больницах находятся 523 пациента, из них 420 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуто 707 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, - говорится в сообщении.

Кроме того, за последние сутки в гордое от ковида скончались 5 человек в возрасте от 47 до 83 лет. За время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 58 073 человека. В настоящий момент выздоровели 51 745 человек, 1 967, к сожалению, умерли.

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