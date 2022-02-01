В ближайшие дни на Крым обрушатся штормовой ветер и мокрый снег

Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ближайшие три дня в Крыму сильно испортится погода. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, сильные осадки ожидаются с завтрашнего дня.

- В связи с прохождением холодного фронтального раздела утром и до конца суток 2 февраля, в течение суток 3 февраля в Крыму ожидаются дождь, переходящий в снег, очень сильные осадки, - говорится в сообщении.

Также на регион обрушится штормовой ветер. По данным МЧС, усиление северо-западного ветра с порывами до 25 метров в секунду ожидается 4 февраля. В горах выпадет сильный снег и будет гололедица.

Напомним, ранее специалисты предупредили крымчан об угрозе появления смерча над Черным морем. Угроза сохранится до конца сегодняшнего дня. Штормовое предупреждение объявлено на территории всего полуострова.

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