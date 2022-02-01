В Симферополе продлили программу льготной продажи земли

Льготные условия продажи земельных участков муниципальной собственности продлены Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Симферополе продлили льготные условия продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Жители столичного города по-прежнему могут приобрести землю всего за 5% от ее кадастровой стоимости при определенных условиях. Такой возможностью могут воспользоваться собственники домов на участках ИЖС или участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства.

Конечно, при этом необходимо будет учесть условия соответствия вида разрешенного использования земли тем требованиям, которые прописаны в правилах землепользования и застройки территории (ПЗЗ). Если же участок находится на территории, на которую ППЗ не распространяются, он должен соответствовать условиям, прописанным в генплане муниципального образования.

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