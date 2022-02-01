В МЧС назвали сообщения о массовой эвакуации в Севастополе фейком

В МЧС Севастополя опровергли фейковую информацию о массовой эвакуации населения. Фото: mchs_crimea/instagram

Накануне по Севастополю кто-то начал распространять листовки с информацией о якобы готовящейся «учебной эвакуации». Для убедительности анонимы указывали в сообщениях, что источник новости - МЧС.

Как передает «Крым 24», позже в пресс-службе министерства данную информацию опровергли, заявив, что сообщения не соответствуют действительности.

- Подобных мероприятий МЧС России не проводит. В ходе любых учений сил чрезвычайного ведомства массовая эвакуация населения в пункты временного размещения (даже в тренировочном порядке) не производится, - приводит СМИ сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Севастополю.

Жителей города настоятельно попросили сохранять спокойствие и бдительность, не поддаваться панике и не вестись на провокации, а всю информацию проверять в надежных источниках.

Напомним, в конце января этого года по Крыму прошла волна о лжеминированиях в учебных учреждениях. Десятки школ и несколько вузов в экстренном порядке эвакуировали, однако взрывоопасных предметов не нашли.

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