Членов аукционной комиссии в администрации Симферополя наказали на 75 тысяч рублей

Членов аукционной комиссии в администрации Симферополя оштрафовали за найм подрядчика без лицензии. Фото: Яндекс.Карты

Членов аукционной комиссии в администрации Симферополя оштрафовали на 75 тысяч рублей за найм подрядной организации, не имеющей нужной лицензии.

Как пишет КИА со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Республики Крым, в ходе электронного аукциона выбрали подрядчика, который должен был заняться ликвидацией стихийных свалок в городе. Однако для выполнения такого вида работ ему необходимо иметь лицензию на сбор и транспортирование отходов IV класса опасности.

- В дальнейшем заключен муниципальный контракт, который сторонами был исполнен. Как показала проверка, подрядная организация не имеет необходимой лицензии, - говорится в сообщении.

На должностных лиц администрации завели административные дела, теперь они должны выплатить немалый штраф в 75 тысяч рублей.

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