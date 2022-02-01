В Крыму запустили единый номер вызова экстренных служб

Предыдущие номера экстренных служб продолжат работать Фото: Александр ГЛУЗ

В Крыму в постоянную эксплуатацию ввели единый номер вызова экстренных служб «112». Как сообщили в пресс-службе Центра управления регионом, система работала в тестовом режиме с 2018 года, а в постоянную эксплуатацию введена сегодня, 1 февраля.

- Система «112» объединяет пожарную охрану, полицию, скорую помощь, аварийную службу газовой сети и службу антитеррора. Позвонить по номеру можно с любого мобильного устройства, в том числе - при отрицательном балансе и в случае, если отсутствует сим-карта, - говорится в сообщении.

Номера вызова экстренных служб - 101, 102, 103 и 104 - продолжат работать в прежнем режиме.

Стоит отметить, что по данным МЧС РК, в 2021 году на номер «112» поступило более 959 тыс. вызовов. Наибольшее количество обращений перенаправлялось сотрудникам скорой помощи.

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