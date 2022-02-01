В Симферополе увеличился список улиц, оставшихся без воды из-за аварии 1 февраля

Сотни жителей крымской столицы остались без воды воды 1 февраля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Симферополе пополнился список улиц, которые остались без воды 1 февраля, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма». В городе произошла авария, из-за которой предприятие приостановило работу магистрального водовода и Партизанского гидроузла.

В связи с этим до 21.00 (ориентировочно) в крымской столице краны будут сухими по адресам: микрорайоны Заводское, Фонтаны, Акъ-Мечеть, Новониколаевка, улица Севастопольская и прилегающие к ней улицы, улицы 1 Конной Армии, 60 лет Октября, Миллера, Аральская, Русская, Батурина, Дм. Ульянова, Трубаченко, Гражданская, Крымских Партизан, Зенитная, Сочинская, Гавена, а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, на время проведения ремонтных работ может упасть давление воды в Железнодорожном районе города: микрорайон Москольцо, улицы Пушкина, К. Маркса, Гоголя, Павленко, Толстого, Авиационная, Калинина, Элеваторная, Лексина, Киевская (частично), а также в пгт Грэсовский, пгт Аграрное, пгт Комсомольское (частично), селе Укромное (частично), пгт Молодежное.

Напомним, утро 1 февраля до 17.00 уже отключили воду по некоторым адресам. С полным списком можно ознакомиться здесь.

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