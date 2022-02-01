Общественный совет Симферополя возглавил известный крымский активист

Александр Юрьев. Фото: страница Александра Юрьева в Facebook

Общественный совет Симферополя избрал нового председателя. Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, им стал 46-летний Александр Юрьев.

- Сегодня состоялось заседание обновленного состава коллегиального органа, - говорится в сообщении.

По данным из открытых источников, Александр Юрьев родился в 1975 году в Тамбове. В столице Крыма он проживает более 25 лет. С 1997 года Юрьев работал на руководящих должностях в различных организациях, таких как «Агро-Юг». В 2014 году политик являлся одним из активных участников «Крымской весны». В том же году Юрьев занимал пост начальника управления в комитете по противодействию коррупции Совета министров РК.

В конце 2014 года Александр Юрьев возглавил крымское отделение партии «Справедливая Россия», руководил которым в течение нескольких лет.

Стоит отметить, что Александр Юрьев является достаточно известным на полуострове общественным деятелем. В октябре 2021 года активист изъявил желание судиться с властями Крыма из-за проблем с водой.

Ранее председателем Общественного совета Симферополя был Олег Щербаков. Этот пост он занимал с 2018 года.

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