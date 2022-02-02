Общество 1 февраля 2022 22:23

Погода на 2 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 10 градусов тепла

КП-Крым узнала, какой будет погода на 2 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе