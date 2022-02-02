Погода на 2 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 10 градусов тепла

В Крымских горах лежит снег.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
2 февраля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
- В Симферополе облачно. Дождь. Ветер юго-западный до 17 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +6...+8°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В городе-герое Севастополе облачно. Дождь. Ветер южный 10-15 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +8…+10°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +6…+9°, юго-западный ветер 3-17 м/с. Пасмурно, дождь.
В Евпатории +5…+8°, юго-западный ветер 7-14 м/с. Пасмурно, дождь.
В Керчи +6…+9°, юго-западный ветер 5-11 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Феодосии +7…+9°, южный ветер 5-14 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Черноморском +5…+7°, юго-западный ветер 4-8 м/с. Пасмурно, дождь.
В Джанкое 0…+7°, скорость юго-западного ветра 4-10 м/с. Пасмурно, дождь.
Вода в Черном море +4…+9°.
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