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Общество1 февраля 2022 22:23

Погода на 2 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 10 градусов тепла

КП-Крым узнала, какой будет погода на 2 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Крымских горах лежит снег.

В Крымских горах лежит снег.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 февраля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- В Симферополе облачно. Дождь. Ветер юго-западный до 17 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +6...+8°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе облачно. Дождь. Ветер южный 10-15 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +8…+10°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +6…+9°, юго-западный ветер 3-17 м/с. Пасмурно, дождь.

В Евпатории +5…+8°, юго-западный ветер 7-14 м/с. Пасмурно, дождь.

В Керчи +6…+9°, юго-западный ветер 5-11 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +7…+9°, южный ветер 5-14 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +5…+7°, юго-западный ветер 4-8 м/с. Пасмурно, дождь.

В Джанкое 0…+7°, скорость юго-западного ветра 4-10 м/с. Пасмурно, дождь.

Вода в Черном море +4…+9°.

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