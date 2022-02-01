Туристическими тропами Ялтинского заповедника с начала года прошли 6,5 тысяч человек

Заповедное урочище Уч-Кош. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"

Разрешение на посещение Ялтинского горно-лесного природного заповедника с начала года оформили почти 6,5 тысяч человек. Наибольшей популярностью пользуются Боткинская и Штангеевская тропы и водопад Учан-Су.

- Более 5,5 тысяч пропусков оформили жители Республики Крым и города Севастополя, - уточнили в ФГБУ «Заповедный Крым», в состав которого входит Ялтинский заповедник. - Они будут пользоваться таким пропуском до конца календарного года.

Ставри-Кая,или Крестовая гора часть Экологического кольца по заповеднику. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"

На первом месте по популярности маршрут «Экологическое кольцо», объединяющий два терренкура - Боткинскую и Штангеевскую оздоровительные тропы. Водопад Учан-Су на втором месте, на третьем — маршрут Балан-Кая - Уч-Кош - Васильевка. Также в пятерке посещаемости Кореизская и Еврейская тропы.

Помимо Ялтинского, пропуск нужно оформлять для посещения Опукского и Казантипского заповедников. Для этого необходимо подать заявку на сайте «Заповедный Крым» и оплатить маршрут. Жители Крыма и Севастополя посещают заповедные территории бесплатно при предъявлении документа с регистрацией.

Еще немного и ялтинский амфитеатр избавится от белых одял. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"

Опукский и Казантипский заповедники до конца марта закрыты для посещения.

В начале января на Южном берегу Крыма открыли семь горных пешеходных маршрутов. Они проложены к памятникам природы в границах Ялтинского горно-лесного заповедника, пользующимся популярностью у туристов.

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