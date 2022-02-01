Севастополец отделался годом условно, ударив женщину ножом

Севастополец напал с ножом на женщину и получил один год условно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд приговорил 52-летнего жителя Севастополя к одному году лишения свободы условно за нападение с ножом, сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя.

В марте прошлого года мужчина выпивал в компании своей подруги и гостьи, которую они решили приютить у себя на одну ночь. Однако новая знакомая, вместо благодарности, начала проявлять агрессию и разбрасываться вещами. Хозяина квартиры это разозлило, и в какой-то момент мужчина схватился за нож, ударив бунтовщицу в живот.

- Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы условно на срок 1 год, установив испытательный срок 2 года, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что житель Сак, отсидев 18 лет в колонии, получил новый срок за нападение с ножом. В этот раз он проведет в заключении 4 года.

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