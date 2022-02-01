Крымские эксперты объяснили, зачем прививать подростков от ковида

Эксперты прогнозируют до 30 новых мутаций ковида Фото: Виталий ПАРУБОВ

Вакцинация подростков на сегодняшний день - одна из наиболее актуальных и обсуждаемых тем. Именно поэтому она остается спорной. Медицинские работники наперебой твердят о том, что риск заразиться новым штаммом коронавируса - омикрон - наиболее высок именно у детей.

Первая партия вакцины «Спутник М» - той, которой можно прививать подростков от 12 до 17 лет, поступила в медучреждения Крыма и Севастополя в 20-х числах января. Препарат уже передан во все подвластные Минздраву учреждения и, по информации властей, дефицита в нем пока нет.

Как сообщили «Крымской газете» в министерстве здравоохранения РК, каких-либо осложнений после вакцинации ковида у первых в Крыму привитых подростков не зафиксировано.

- В группе риска - подростки с сахарным диабетом, избыточной массой тела, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чтобы не рисковать здоровьем своего ребенка, родителям следует записать его на вакцинацию, - подчеркнул замглавы крымского Минздрава Антон Лясковский.

Как заявила профессор кафедры инфекционных болезней КФУ им. Вернадского Мунивер Гафарова, генетический код вирусов меняется, и омикрон не будет последней мутацией.

- До 30 мутаций мы можем ожидать в будущем. Поэтому пока успокаиваться, что волна прошла и вас не задела, я не советую. Достаточно того, что один человек может заразить семь-десять, причем симптомы могут и не наблюдаться, и круг по геометрической прогрессии начнет расти, - отметила эксперт.

Напомним, вакцинация детей 12-15 лет проводится с письменного согласия родителей, подростки старше 15 лет могут заполнить все необходимые документы самостоятельно.

Ранее стало известно, что только в Севастополе за неделю препаратом «Спутник М» вакцинировался уже 91 подросток.

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