Крымчанин заплатит 50 тысяч штрафа за выброшенную с седьмого этажа собаку

Молодой человек выбросил животное после ссоры со своей подругой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крымчанин заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей за жестокое обращение с животными. Как рассказала крымский адвокат Анастасия Погребняк на своей странице в Facebook, молодой человек выбросил собаку своей подруги из окна седьмого этажа.

- Ко мне обратилась доверительница с просьбой помочь возбудить уголовное дело и наказать человека, который в порыве гнева во время ссоры выкинул собаку из окна. Нам удалось добиться справедливости и привлечь к уголовной ответственности виновного, в результате чего суд вынес обвинительный приговор и назначено соответствующее наказание, - отметила адвокат.

Спасти животное не удалось - собака погибла на месте.

Анастасия Погребняк рассказала в эфире «Радио Крым», что Ленинский районный суд Симферополя приговорил живодера к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Хозяйка погибшей собаки не стала требовать с крымчанина компенсацию морального вреда.

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