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Происшествия2 февраля 2022 6:13

В центре Симферополя затопило пешеходный переход

Пешеходы лавируют среди автомобилей на проезжей части
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Переход регулярно затапливает после сильных ливней и таяния снега. Фото: администрация Симферополя

Переход регулярно затапливает после сильных ливней и таяния снега. Фото: администрация Симферополя

В Симферополе на площади им. Куйбышева затопило подземный пешеходный переход. Виной всему грунтовые воды, которые в этой части площади подходят очень близко к поверхности. Старое насосное оборудование не справляется с потоками и выходит из строя.

- Затоплен переход между Дворцом детского и юношеского творчества и Куйбышевским рынком, - уточнил врио главы администрации города Максим Балахонов. - Затопило грунтовыми водами. Переход регулируется сотрудниками ГИБДД, принимаются меры по откачке воды и ремонту насосов.

На место уже выехала аварийная бригада, а также сотрудники ГИБДД для организации движения по проезжей части.

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