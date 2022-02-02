В Крыму и Севастополе 2 февраля зафиксировали 878 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся увеличилось в разы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Крыму по данным управления Роспотребнадзора всего выявлено 134 тысяч 294 положительных на Covid-19. Выздоровели 124 тысячи 424 человека, скончались 4 тысячи 734. Проходили лечение в стационаре 51 тысячи 919 пациентов.

Данные Минздрава РК о заболеваемости Covid-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрировано 513 случаев новой коронавирусной инфекции.

Выписаны с выздоровлением за сутки 503 человека. Умерли 10 пациентов. Госпитализирован 101 больной Covid-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на утро 2 февраля в регионе зарегистрировано 365 новых случаев коронавирусной инфекции. Умерли 3 человека, госпитализированы 62 и выписаны 77 пациентов.

С начала наблюдений в Севастополе выявили 58 тысяч 438 положительных проб Covid-19.

Выздоровели 51 тысяча 770 человек, 1 970 умерли.

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