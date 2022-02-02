Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 февраля 2022 7:58

Крымчанину грозит 2 года колонии за ДТП, в котором пострадал пенсионер

Пожилой мужчина попал в больницу с множеством травм
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Белогорском районе будут судить парня, по вине которого в аварии пострадал человек

В Белогорском районе будут судить парня, по вине которого в аварии пострадал человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белогорском районе будут судить молодого человека, по вине которого в ДТП пострадал 65-летний мужчина, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

В июне 2020 года парень на скорости вылетел на встречную полосу и врезался в машину, за рулем которой сидел пенсионер. Пожилой мужчина сильно пострадал в ДТП и попал в больницу с множеством травм.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вредя здоровью человека), - говорится в сообщении.

Решать дальнейшую судьбу парня будет суд, ну а пока ему грозит до двух лет лишения свободы с лишением права занимать некоторые должности до трех лет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

0