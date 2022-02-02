Соцсети шокировало видео, на котором маленького ребенка с отцом едва не смыло в море в шторм

Мужчину, который прогуливался с ребенком в шторм у моря, в соцсетях подвергли критике. Фото: скрин из видео/Infotown - Новости Севастополя/Вконтакте

Соцсети шокировало видео, на котором мужчина, гуляющий с маленьким ребенком у моря в Севастополе, решил продемонстрировать сыну, что такое шторм. Он подвел малыша настолько близко к воде, что волна окатила его с ног до головы. Инцидент сняли на видео прохожие.

- В такие воны ребенка вытащил! Ему главное видео снять! Какая-нибудь волна придет и утащит его [ребенка]. Нормальный вообще?! - Комментирует происходящее снимавшая на видео женщина.

Правда, после того, как волна накрыла ребенка, мужчина поспешил уйти с пирса.

В соцсетях такое беспечное поведение отца ребенка вызвало шквал эмоций.

- Хоть не потонули, и то хорошо,- пишут пользователи в комментариях.

- Хотел показать сыну шторм, но не рассчитал

- Это очень безответственно. Рисковать жизнью ребёнка! Запросто волной смыло и тютю. Столько таких уже случаев было.

И это самые безобидные для мужчины комментарии.

По информации отдельных пользователей, случаем на пирсе уже занимаются органы опеки.

Напомним, в феврале прошлого года в Ялте волной смыло в море мужчину и 18-летнюю девушку. Отец и дочь приехали из Новороссийска и прогуливались по причалу на пляже «Ласточкино гнездо» в четырехбалльный шторм. Их смыло в море на глазах у жены и младшей дочери. Шансов спастись у них не было.

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