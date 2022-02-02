Несколько улиц Симферополя остались без воды 2 февраля

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Мария ЛЕНЦ

Некоторые улицы Симферополя остались без воды 2 февраля, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 17.00 воды не будет по адресам: улица Стадионная (частично), Евпаторийское шоссе (частично). Уточняется, что рабочие ремонтируют сети холодного водоснабжения.

Также в крымской столице до 20.00 краны будут сухими на улицах Дзюбанова, Гоголя (частично), а также прилегающих улицах и переулках. Временные ограничения связаны с техническими работами на водных сетях.

Ранее сообщалось, что в центре Симферополя из-за поломанного насоса затопило пешеходный переход. Граждане переходят дорогу по проезжей части, для чего на месте движение регулируют сотрудники ГИБДД.

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