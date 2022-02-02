Под Севастополем нашли мертвого дельфина

Фото: пресс-служба Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное море»

Общественники нашли под Севастополем мертвого детеныша дельфина. Как сообщили в пресс-службе Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное море», предположительно, он выбросился на берег, и люди его не заметили.

- Это самка с еще отсутствующими зубами и светлыми полосами от складок на теле, которые остаются у детенышей еще несколько месяцев после появления на свет (поскольку в утробе дельфиненок «сложен пополам»). Находить настолько юную афалину в феврале для нас необычно, ведь их время - это конец весны, лето и ранняя осень, так что она стала «поздней», - говорится в сообщении.

Как уточнили общественники, обычно детеныши дельфинов питаются молоком матери до 12-18 месяцев, даже когда уже начали есть рыбу самостоятельно. Оставшиеся по каким-либо причинам без матери новорожденные дельфины не выживают - спасти их может только человек.

- Если вы нашли детеныша дельфина на мели или вблизи берега, не пытайтесь вывести его обратно в море. Когда дельфиненок остался без матери и не получает питательные вещества, у него моментально падает уровень сахара в крови и развиваются тяжелые метаболические нарушения, вскоре приводящие к гибели, - предупредили в пресс-службе центра.

Чтобы помочь животному, необходимо специализированное вмешательство человека.

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