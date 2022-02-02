Крымские росгвардейцы получили семь новых служебных машин

Автопарк Росгвардии в Крыму пополнился новыми служебными машинами. Фото: 82.rosguard.gov.ru

Начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Крым вручил подчиненным ключи от семи новых служебных машин марки «Лада Гранта», сообщили в пресс-службе военной организации.

Транспорт отвечает всем требованиям госстандартов, машины оснащены спецоборудованием, радиосвязью, даже имеют цветографическую схему Росгвардии, для комфорта внутри салонов установлены кондиционеры.

- Новые автомобили станут существенным подспорьем в деле обеспечения правопорядка в населенных пунктах Крымского полуострова, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что предприятие «Крымтроллейбус» получит еще 305 автобусов. Предприятие занимается перевозками пассажиров в 8 муниципалитетах республики.

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