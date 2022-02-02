Эксперт рассказал, как повлияет коронавирус на курортный сезон в Крыму

За прошедшие сутки в Крыму COVID-19 подтвержден у 513 человек. Фото: Архив "КП"

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в Крыму, курортный сезон должен состояться, так как для населения полуострова туристическая отрасль является существенным доходом, считает доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Екатерина Лукьяненко.

Туристы смогут приехать на полуостров при условии соблюдения антиковидных мер.

- Если отельеры будут ответственно выполнять все ограничительные меры, которые требует Роспотребнадзор, а это и контроль температуры, и жесткие требования сертификатов о вакцинации при заселении в места отдыха, то мы сможем избежать усугубления эпидемиологической ситуации на полуострове в летний период времени. Может быть маятниковый эффект. Если одни курортные дестинации летнего отдыха введут более жесткие меры, то поток туристов перенаправится туда, где более лояльные условия, - говорит эксперт.

По словам специалиста, чтобы избежать резкого роста заболеваемости, населению нужно регулярно проходить вакцинацию.

Напомним, за прошедшие сутки в Крыму COVID-19 подтвержден у 513 человек.

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