В Крыму разрешили работу уличных аттракционов и боулингов со 2 февраля

За сутки коронавирус подтвердился у 513 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму смягчили коронавирусные ограничения, связанные с развлечениями. Так, с сегодняшнего дня крымчанам разрешено посещать аттракционы на открытом воздухе и боулинги. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы Республики Крым.

- Ограничения, установленные абзацем первым настоящего подпункта, не распространяются на деятельность боулингов и расположенных на открытом воздухе аттракционов, - отмечается в документе.

Стоит отметить, что подобные послабления могут быть связаны с очередным «наплывом» туристов на выходных по случаю 23 февраля и 8 марта.

Как ранее сообщала КП-Крым, туристическая отрасль является существенным доходом для полуострова и, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, турсезоны должны состояться.

Напомним, за прошедшие сутки в Крыму ковид подтвержден у 513 человек.

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