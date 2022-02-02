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Общество2 февраля 2022 10:12

В Крыму разрешили работу уличных аттракционов и боулингов со 2 февраля

Глава РК Сергей Аксенов внес изменения в указ о мерах повышенной готовности
Ирина ГЕРЦ
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За сутки коронавирус подтвердился у 513 человек

За сутки коронавирус подтвердился у 513 человек

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму смягчили коронавирусные ограничения, связанные с развлечениями. Так, с сегодняшнего дня крымчанам разрешено посещать аттракционы на открытом воздухе и боулинги. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы Республики Крым.

- Ограничения, установленные абзацем первым настоящего подпункта, не распространяются на деятельность боулингов и расположенных на открытом воздухе аттракционов, - отмечается в документе.

Стоит отметить, что подобные послабления могут быть связаны с очередным «наплывом» туристов на выходных по случаю 23 февраля и 8 марта.

Как ранее сообщала КП-Крым, туристическая отрасль является существенным доходом для полуострова и, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, турсезоны должны состояться.

Напомним, за прошедшие сутки в Крыму ковид подтвержден у 513 человек.

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