МФЦ в Севастополе перевели на «удаленку» из-за ковида с 4 февраля

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В Севастополе из-за роста заболеваемости коронавирусом приостанавливается предоставление части госуслуг в помещениях государственных органов власти, госучреждений и отделений МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

- Государственные или иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, оказываются исключительно в электронном виде. Госуслуги, оказание которых приостановить невозможно, будут предоставляться по предварительной записи, - уточнили в пресс-службе.

На «удаленку» отделения МФЦ перейдут с 4 по 24 февраля.

Напомним, ранее на удаленный формат были переведены крымские МФЦ. Получить государственные услуги в офисах можно, но строго по времени и талонам предварительной записи.

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