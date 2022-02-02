За год в Симферополе отловили 49 агрессивных собак

На улицах Симферополя отловили две тысячи бездомных собак и кошек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Симферополе постоянно проводится отлов, стерилизация и чипирование беспризорных животных. За прошедший год в городе было отловлено 1 076 собак, 49 из которых признаны агрессивными и переданы в приют на постоянное содержание. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- В целях обеспечения безопасности горожан и защиты бездомных животных регулярно проводятся комплекс мероприятий. Подрядной организацией проводится отлов безнадзорных животных, - пояснил начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства администрации города Иван Лисечко.

Работают с животными подготовленные специалисты, которые обучены определять агрессивных животных. Чтобы четвероногие не становились угрозой для горожан, их отправляют в приюты. Всего в прошлом году процедуру чипирования прошли 1 027 собак, 748 из них были стерилизованы, а после этого, как и положено, выпущены на свободу. То же касается и кошек: за год было отловлено 1 045 хвостатых, 297 из них стерилизовали.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50