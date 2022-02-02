На содержание трамваев в Евпатории выделят 20 млн рублей

Фото: пресс-служба Главы Республики Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проработать вопрос о реконструкции трамвайного депо в Евпатории. МУП «Трамвайное управление им. И.А. Пятецкого» получит 20 миллионов рублей в год на обеспечение работы предприятия.

Как сообщил Сергей Аксенов на своей странице «ВКонтакте», поручение разработать план реконструкции евпаторийского трамвайного депо, построенного в 1914 году, глава Крыма дал администрации города и руководству самого предприятия.

Он также подчеркнул, что трамвай является визитной карточкой не только города, но и всего Крыма. Тем не менее, городской МУП имеет множество нерешенных проблем, в числе которых задержка в выплатах заработных плат сотрудникам.

- Поручил министерству транспорта совместно с министерством финансов проработать вопрос выделения предприятию субсидии в размере 20 млн рублей в год для обеспечения деятельности предприятия, а также до 14 февраля полностью погасить задолженность по зарплате. Впредь коллектив из-за проблем с несвоевременной выплатой заработной платы страдать не должен, кроме того, необходимо изыскать возможность ее повышения за счет дополнительных доходов от новых видов производства, - уточнил Сергей Аксенов.

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