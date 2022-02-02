Из подземного перехода на площади Куйбышева в Симферополе откачали воду

Из пешеходного перехода откачали воду. Фото: скриншот из видео/"Крым 24"

Коммунальные службы оперативно откачали воду из подземного перехода в районе площади имения Куйбышева в Симферополе.

Напомним, утром 2 февраля произошла авария - насосное оборудование вышло из строя, в результате «подземку» затопило. Временно на месте работала аварийная бригада, а также сотрудники ГИБДД для организации движения по проезжей части.

- Сломались насосы, которые производят откачку грунтовых вод из подземного перехода, началось затопление. Примерно с 07.30 подземный переход оказался недоступен для пешеходов. Сразу были оповещены все службы, - рассказал «Крым 24» врио главы администрации города Максим Балахонов.

Еще одна крупная авария произошла 2 февраля в Ялте - на Крупской прорвало водопровод, и улицу сильно затопило. По предварительной информации, уже есть ущерб, в настоящий момент оценивают его масштабы.

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