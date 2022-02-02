Житель Севастополя пытался расплатиться купюрами «банка приколов»

Фото: пресс-служба Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю

Сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего севастопольца, который пытался расплатиться «билетами банка приколов». Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

- Мужчина, находившийся по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения, протянул кассиру купюру из так называемого «банка приколов». Когда сотрудница магазина указала мужчине на явный подлог, он принялся ее убеждать, что купюра настоящая и все претензии к нему беспочвенны, - говорится в сообщении.

Сувенирными деньгами мужчина пытался расплатиться за алкогольную продукцию. Номинал купюры составлял 2 тыс. рублей. Росгвардейцы передали преступника сотрудникам следственно-оперативной группы. По данному факту проводится проверка.

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