Крымчанин украл у государства землю почти на три миллиона рублей

Уголовное дело направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Белогорского района Крыма ответит перед судом за кражу государственной земли почти на три миллиона рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

В мае 2020 года у молодого человека получилось подделать нужные документы, чтобы Госкомрегистр зарегистрировал право собственности участка площадью 19 га на него.

- Таким образом он завладел земельным участком, находящимся в государственной собственности, стоимостью более 2,8 миллиона рублей, - говорится в сообщении.

На парня завели уголовное дело, а прокуратура направила это дело с иском на возвращение земли в суд.

Напомним, ранее в Крыму задержали сотрудника Госкомрегистра, который без должной экспертизы зарегистрировал право собственности за одним предприятием на земельный участок площадью более 775 тысяч квадратных метров.

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