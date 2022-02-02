Стало известно имя нового главы Евпатории

Александр Рытов. Фото: страница Александра Рытова в Facebook

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил временно исполняющего обязанности мэра Евпатории. Как стало известно в ходе выездного заседания крымского правительства в Евпатории, пост врио главы города занял первый замглавы градоначальника Александр Рытов.

Эфир заседания транслируется на официальной странице Сергея Аксенова «ВКонтакте».

Как отметил Сергей Аксенов, работа руководства Евпатории была недостаточной, поэтому в городе осталось «много вопросов, которые требуют вмешательства».

Заместителем мэра Евпатории 45-летний Александр Рытов был назначен в 2020 году. Перед этим чиновник занимал пост замглавы Геленджика.

Напомним, экс-мэр Евпатории Роман Тихончук покинул должность главы администрации Евпатории вчера, 1 февраля. По итогам оценки своей деятельности и результатов работы он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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