Прокуратура проверит, почему в Ялте произошла масштабная авария с водопроводом

Затопленный район города сейчас напоминает улицы Венеции. Фото: Янина Павленко/telegram

Прокуратура Крыма организовала проверку в связи аварией на центральном водопроводе в Ялте, сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

- По поручению прокуратуры Республики Крым организована проверка по факту порыва центрального водопровода в районе улицы Крупской в городе Ялте, в результате которого подтоплены строения и автотранспортные средства, - говорится в сообщении.

Напомним, авария произошла 2 февраля в районе улицы Крупской, 48 - прорвало водопровод. Первые этажи зданий и некоторые автомобили на улице подтопило, а водообеспечение города временно осуществляется из резервуаров. Коммунальные службы города продолжают трудиться на местах.

Причину аварии пока не озвучили. По информации надзорного ведомства, ситуация усугубляется тем, что на Крупской есть незаконные сооружения, которые затрудняют процесс устранения последствий прорыва.

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