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Происшествия2 февраля 2022 13:05

В Севастополе велосипедист погиб в ДТП с фургоном

Мужчина скончался на месте
Ирина ГЕРЦ
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Фото: пресс-служба управления ГИБДД УМВД России по Севастополю

Фото: пресс-служба управления ГИБДД УМВД России по Севастополю

В Севастополе под колесами фургона погиб 57-летний велосипедист. Как сообщили в пресс-службе УМВД города, инцидент произошел 1 февраля.

- Вечером 32-летний водитель грузового фургона Fiat Ducato на подъезде к поселку Кача совершил наезд на велосипедиста, который двигался по встречной полосе движения, во встречном направлении по ходу движения автомобиля, - говорится в сообщении.

В результате полученных травм мужчина скончался на месте до приезда «скорой». По данному факту проверку проводит полиция Севастополя.

Как уточнили в ведомстве, с начала года на дорогах Севастополя погибли три человека - пешеход, водитель и велосипедист. Каждый из инцидентов произошел из-за несоблюдения ПДД участниками дорожно-транспортных происшествий.

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