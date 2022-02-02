На благоустройство смотровых площадок в Ялте и Феодосии нужно 30 миллионов рублей

Видовые площадки на ЮБК не ремонтировали с советских времен Фото: Анна КИРИЕНКО

На благоустройство смотровых площадок на Южном берегу Крыма и Феодосии необходимо 30 миллионов рублей. Об этом сообщил министр курортов и туризма Вадим Волченко.

- Совместно с МинЖКХ отработаны территории, которые могут быть благоустроены в этом году — 6 смотровых площадок в Большой Ялте и 3 объекта в Феодосии, - отметил он. - Предварительные расчеты есть, и часть из них в 2022 году может уже быть благоустроена.

Однако глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что доходы Ялты и Феодосии позволяют профинансировать проекты.

- У них в бюджете полно денег на это,- заключил Аксенов.

Напомним, туристический поток в Крым по итогам 2021 года составил почти 9,5 миллионов человек, что практически на 20% выше по сравнению с 2020 годом. Больше половины отдыхающих выбирают курорты Большой Ялты.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50