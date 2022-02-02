К концу 2023 года в Крыму заменят все лифты старше 25 лет

В Крыму за два года заменят более тысячи лифтов Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

К концу 2023 года в Крыму будут отремонтированы все лифты, срок службы которых превышает 25 лет. Об этом на совещании по проблемным вопросам Евпатории сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Конец 2023 года у нас срок замены лифтов старше 25 лет. Два года более чем достаточно…У нас в общей сложности 1100 лифтов требуют замены. По степени износа нужно определить очередность. Есть лифты, где эксплуатация была более мягкая, они живые еще, там надо ремонт делать, соблюдая безопасность,- отметил глава республики.

По информации министра жилищно-коммунального хозяйства РК Сергея Донца, в частности, в Евпатории в 2022 году подлежат замене 25 лифтов. Работы по замене включены в госпрограмму.

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