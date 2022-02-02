Четыре крымских города претендуют на гранты Ростуризма

Гранты Ростуризма позволяют сохранить исторический облик Фото: Анна КИРИЕНКО

Четыре крымских города в этом году претендуют на гранты Ростуризма по развитию туристического потенциала территорий. Об этом сообщил министр курортов и туризма Вадим Волченко.

- Будем участвовать в конкурсе по историческим центрам городов на гранд в 130 миллионов рублей на каждый муниципалитет, - уточнил он. - Заявки подали Ялта, Евпатория, Керчь и Симферополь. Отдельно прорабатывается вопрос про реконструкцию старых павильонов на остановках от Алушты до Севастополя.

Глава Минтуризма напомнил, что в прошлом году Ростуризм предоставил Крыму грандов на 311 миллионов рублей, в том числе на обустройство пляжей и организацию безбарьерной среды. В этом году на благоустройство пляжа можно получить гранд в 8 миллионов рублей.

Всего от курортных муниципалитетов республики поступило заявок на 500 миллионов рублей.

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